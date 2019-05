Ścigani prokuratorzy już nie będą sami. Wspierają ich prawnicy, sędziowie i zwykli obywatele Niezależni prokuratorzy, nękani dyscyplinarkami za obronę praworządności i krytykę obecnej władzy, dostali mocne wsparcie od obywateli, prawników i sędziów. Śledczy mogą liczyć nie tylko na pomoc prawną, ale też na solidarnościowe pikiety i pełne sale podczas procesów dyscyplinarnych W poniedziałek 6 maja 2019 w sądzie dyscyplinarnym dla prokuratorów w Warszawie ma odbyć się kolejna rozprawa dotycząca prokuratora Piotra Wójtowicza z Legnicy. Wójtowicz ma problemy, bo wziął udział w manifestacji KOD w obronie niezależnych sądów w 2017 roku, w Legnicy. Po manifestacji udzielił zaś krótkiej wypowiedzi, która pojawiła się w lokalnym portalu: „Nie mam nic do stracenia. A co mi zrobią? Przeniosą do Ełku?”. Tak żartował z tego, co dzieje się w prokuraturze, na czele której stoi Zbigniew Ziobro. Wójtowicz za poprzedniej władzy był szefem Prokuratury Okręgowej w Legnicy, obecna władza zdegradowała go do rejonu. Teraz szef Prokuratury Krajowej Bogdan Święczkowski, zaufany Ziobry, chce ukarania Wójtowicza, choć rzecznik dyscyplinarny umorzył wcześniej sprawę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

