Stado półdzikich krów miało trafić na rzeź. W obronie zwierząt stanęli prezes PiS i prezydent Przez lata włóczyły się po Deszcznie i okolicach. Teraz nad stadem półdzikich krów zawisł miecz. I kiedy wydawało się, że ich los jest przesądzony, sprawa trafiła do najwyższych czynników. Interwencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy okazała się skuteczna. Minister rolnictwa ułaskawił zwierzęta. Zresztą czy mogło być inaczej? „Minister Krzysztof Ardanowski oraz Główny Lek. Weterynarii Bogdan Konopka zapewnili mnie, że szukają szczęśliwego rozwiązania dla stada z Deszczna" – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do sprawy dzikiego stada krów. Interweniował też Jarosław Kaczyński. Podobno dwukrotnie.

