Stan Borys znowu w szpitalu – zawiesza karierę Pisaliśmy o problemach zdrowotnych Stana Borysa, znanego piosenkarza, przez parę lat mieszkającego w Toronto (był wówczas mężem Agaty Pilitowskiej). 77-letni Borys doznał w lutym udaru i został częściowo sparaliżowany. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu przewieziono go do ośrodka rehabilitacyjnego. Rozpocząl rehabilitację, ale postępy są bardzo wolne. To był poważny udar i początkowo podawano, że Stan Borys nie odzyska nigdy pełnej sprawności. – Czuję się lepiej, jednak nie zawsze jest tak dobrze, jakbym chciał. Siłę do walki daje mi nadzieja na powrót do zdrowia i plany, które robię na później. Oczywiście chciałbym śpiewać i to chyba jest największa motywacją. Czasami brakuje mi już cierpliwości, bo postępy są niewielkie i bardzo długo trzeba na nie czekać… – mówił Stan Borys w wywiadzie. Teraz jednak sytuacja uległa pogorszeniu. Jak podaje Fakt, za kilka dni Stan Borys po raz kolejny znajdzie się w szpitalu. Jak podaje jego partnerka Anna Maleady, lekarze zdecydowali, że musi przejść skomplikowane badania kardiologiczne. Jest poddawany także rehabilitacji, która musi odbywać się codziennie. – Pojawiły się także zaburzenia pola widzenia więc z oddziału kardiologicznego trafi bezpośrednio na okulistykę. Poważnie obawiamy się bowiem o jego wzrok – dodaje Maleady. O powrocie na scenę nie ma mowy. Na razie karierę Stan Borys musiał zawiesić. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże.

