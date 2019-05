Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich skrytykowało zmiany w kodeksie karnym “Proponowana regulacja prawna jest więc utrwaleniem patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez utrzymywanie w nim represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii, co dla dziennikarzy jest szczególnie dotkliwe, o czym przekonujemy się na co dzień w swojej pracy” – napisał w oświadczeniu zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, odnosząc się do zmiany dotyczące artykułu 212 kodeksu karnego. Art. 212 KK, który pozwala ścigać dziennikarzy za rzekome pomówienia, w lutym był przedmiotem dużej debaty. Zbigniew Ziobro zapewniał, że gotów jest do szerokiej dyskusji o zlikwidowaniu artykułu, a zapał ministra wywołało skazanie dziennikarza prawicowego i prorządowego portalu wpolityce.pl za tekst o sędzim Wojciechu Łączewskim. Minister Ziobro mówił wtedy m.in., że taki wyrok “to jest rzecz absolutnie bulwersująca i niedopuszczalna”. Dodawał, że jest gotów w tej sprawie przygotować kasację do Sądu Najwyższego. Więcej o tej sprawie przeczytasz tutaj. Do sprawy w oświadczeniu odniosło się Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Poniżej jego treść. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

