Summer Jazz – koncert Studio Merlot z gościem specjalnym Grażyną Auguścik Już 31 maja przyjedzie i zaśpiewa dla nas GRAŻYNA AUGUŚCIK, legendarna, polsko-amerykańska wokalistka jazzowa. A z nią – Studio Merlot. Grażyna Auguścik uczyła się gry na gitarze w szkole muzycznej w Słupsku, później uczyła się śpiewu, kończąc m.in. w 1992 Berklee College of Music w Bostonie. Debiutowała jako wokalistka w 1977 na festiwalach piosenki w Toruniu i w Opolu (w 1979 zdobyła główną nagrodę w konkursie debiutów w Opolu). W 1981 zdobyła nagrodę na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie oraz na festiwalu jazzu tradycyjnego “Złota Tarka” w Warszawie występując z zespołem “Playing Family” (późniejsza “Swing Orchestra Cracow”). W 1988 wyjechała do USA, gdzie występowała m.in. z Michałem Urbaniakiem i Urszulą Dudziak, a także z takimi muzykami, jak np.: Jim Hall, Michael Brecker i Randy Brecker, John Medeski czy Patricia Barber. Od 1994 mieszka w Chicago. W 2002, 2003, 2004, 2006 i 2016 r. uznana za najlepszą wokalistkę jazzową przez Jazz Forum. Nagrała 12 albumów, w tym dwa z Urszulą Dudziak. W Polsce występowała m.in. z The Cracow Klezmer Band w roku 2005, nagrała również z tą grupą dwa utwory na ich płytę Sanatorium pod Klepsydrą. POSŁUCHAJ Grażyny Auguścik: na jej stronie i na YouTube Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

