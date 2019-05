Szczęśliwy wtorek dla polskich tenisistów w Paryżu Obie polskie singlistki obecne w Paryżu wyszły na korty Rolanda Garrosa we wtorek. Pierwsza była Linette, która napotkała na zaskakująco sporo problemów w starciu z mało znaną reprezentantką gospodarzy Chloe Paquet. Po niezbyt dobrej inauguracyjnej odsłonie, potem wszystko szło już po myśli najlepszej polskiej tenisistki. Magda Linette w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open pokonała we wtorek Chloe Paquet 3:6, 6:1, 6:2. Teraz zmierzy się z Rumunką Simoną Halep. Linette miała szczęście w losowaniu. Mimo niskiego miejsca, które teraz zajmuje w rankingu, a więc 87., trafiła na mało znaną reprezentantkę gospodarzy. Chloe Paquet to Francuzka, która po raz trzeci w karierze dostała od organizatorów paryskiego turnieju tzw. “dziką kartę”. O ile w poprzednich latach można było mieć lekkie wątpliwości, czy takie wyróżnienie było zasłużone, o tyle teraz już nie. Dosłownie kilka dni temu 24-latka była w półfinale turnieju WTA w Strasbourgu. Tam przegrała z rodaczką Caroline Garcią. Polka natomiast przyjechała do Paryża w bardzo słabym humorze. W ostatnim czasie praktycznie zapomniała, co to znaczy zwycięstwo. Przegrała bowiem pięć poprzednich pojedynków. Większość w niezbyt dobrym stylu. Nasza tenisistka liczyła na przełamanie. Wydawało się, że lepszej okazji niż we wtorek mieć nie może. W końcu spotkała się z rywalką, która w imprezach wielkoszlemowych w karierze wygrała tylko jeden mecz. Początek nie był udany dla Polki. Linette była mocno spięta. Widać było, że ostatnie mecze mocno wpłynęły na jej pewność siebie. Poznanianka aż czterokrotnie straciła podanie. Na szczęście, to co stało się w inauguracyjnej partii, nie miało znaczenia. Linette między drugim a trzecim setem wygrała dziewięć gemów z rzędu. O wiele lepiej funkcjonowało podanie oraz forhend. Rywalka popełniała coraz więcej błędów i nawet żywiołowy doping na korcie numer 14 jej nie pomógł. W trzecim secie zaczęło lekko padać, ale pojedynek, na szczęście dla rozpędzonej poznanianki nie został przerwany. Potem się wypogodziło, a Linette nadal kontrolowała Po tym pojedynku Linette powinna wyciągnąć wniosku zwłaszcza z pierwszej partii. Potem grała zdecydowanie lepiej. Paquet przy piłce meczowej popełniła kolejny niewymuszony błąd. Pojedynek trwał nieco ponad 100 minut. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z byłą liderką rankingu Simoną Halep z Rumunii, która wygrała z Alją Tomljanović z Australii 6:2, 3:6, 6:1. Również Iga Świątek pokonała w Paryżu młodszą o rok reprezentantkę gospodarzy Selenę Janicijević 6:3, 6:0. 17-letnia Świątek w pojedynku z rok młodszą Francuzką górowała nad rywalką w praktycznie każdym elemencie. Była dokładniejsza, bardziej zdecydowana, szybsza w podejmowaniu decyzji i ich realizacji. Małe kłopoty napotkała tylko w pierwszym gemie, który przegrała niespodziewanie przy własnym serwisie. Potem już spokojnie kontrolowała przebieg tej części gry, trzykrotnie przełamała Janicijević, sama oddała Francuzce już tylko dwa gemy i pierwszy set wygrała do trzech. Zajęło jej to 37 minut. W drugim secie Świątek była już bezbłędna i zadbała o to, aby wtorkowe spotkanie nie miało kompletnie żadnej historii. Nie pozwoliła rywalce na kompletnie nic, nie oddała już wówczas ani jednego gema i w tej części spotkania uwinęła się w raptem 22 minuty, a tym samym przez cały mecz w równo godzinę gry. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Chinką Qiana Wang. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo również awansowali do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju French Open. Rozstawieni z jedynką tenisiści wygrali z Hiszpanami Roberto Carballesem Baeną i Jaume Munarem 6:3, 7:6 (7-2). W drugim secie Kubot i Melo przegrywali już 2:5, ale wygrali trzy kolejne gemy, a partię rozstrzygnęli na swoją korzyść w tie-breaku. Polak i Brazylijczyk nie wygrali w tym sezonie jeszcze żadnego turnieju, ale i tak przed paryską imprezą byli wymieniani w ścisłym gronie kandydatów do zwycięstwa. Lubinianin ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe wywalczone w deblu, ale jeszcze nigdy nie triumfował na kortach im. Rolanda Garrosa. Najlepiej poszło mu trzy lata temu, gdy partnerował mu Austriak Alexander Peya – wówczas zatrzymał się na półfinale. Rok temu druga runda W duecie z Melo dwa lata temu odpadł w drugiej rundzie, a w ubiegłorocznej edycji w 1/8 finału. Brazylijczyk z kolei – razem z Chorwatem Ivanem Dodigiem – zwyciężył w stolicy Francji w 2015 roku. W drugiej rundzie Kubot i jego partner zmierzyć się mogą z Hubertem Hurkaczem i Aljazem Bedene. By doszło do tego meczu polsko-słoweński duet musi wygrać w zaplanowany także na wtorek spotkaniu z Holendrem Wesley Koolhofem i Nowozelandczykiem Marcusem Daniellem. Do debla z biało-czerwonych zgłosiła się także Alicja Rosolska, która rozpocznie występ w kolejnych dniach. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

