Szklany pociąg jedzie przez kanadyjskie góry Odwiedzając zachodnią Kanadę, w której znajduje się chociażby Park Narodowy Banff, ważne są widoki. Teraz, dzięki projektowi szwajcarskiej firmy, można na bieżąco śledzić zmieniające się kanadyjskie krajobrazy i robić zdjęcia. Podróż takim pociągiem to z pewnością niezapomniane przeżycie. GoldLeaf to nietypowe wagony kolejowe ze szklaną kopułą, która pozwala podziwiać piękne widoki. To szczególnie ważne, ponieważ trasa pociągów przebiega przez kanadyjskie pasma górskie, które uznawane są za jeden z najbardziej malowniczych regionów na świecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.