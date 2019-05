Tamara L. (część 2)

Z cyklu: Historia Salonu Muzyki i Poezji

W Teatrze Współczesnym we Wrocławiu wprowadziliśmy kiedyś obyczaj popremierowych spotkań, w gronie obsady i współpracowników, uzupełnianym o najbliższych przyjaciół. Miałem przywilej i obowiązek otwierania tych spotkań i dziękowania każdemu za wkład pracy. Moją troską, a nawet przedmiotem niepokoju było zawsze, aby wymienić wszystkich i nikogo nie pominąć. Tak jak kiedyś we Wrocławiu, odczuwam teraz w Toronto potrzebę podziękowania wszystkim. Z niepokojem, że może kogoś pominę i z radością, że jest tak bardzo wiele osób, którym pragnę podziękować. Pierwszą z nich jest Maria Nowotarska. Ona jest źródłem każdego świetnego pomysłu i ona niezawodnie doprowadza do szczęśliwej realizacji nieprawdopodobną ilość artystycznych zamierzeń, jest zaczynem i uczestniczką każdej ciężkiej pracy, jest dobrym duchem polskiego środowiska artystycznego Kanady, gdy działa za kulisami i jest dumą widzów, gdy występuje na scenie; współpraca z nią to najwyższa nagroda autora i reżysera. Jest Agata Pilitowska, która pierwsza ukazała mi możliwości teatralne tkwiące w życiorysie i dziełach Tamary Łempickiej i jakże pięknie, a nie po raz pierwszy, zechciała podjąć trud grania roli w mojej sztuce. Jest Jerzy Pilitowski, bez którego produkcja tego przedstawienia – w dosłownym i praktycznym sensie tysiąca konkretnych prac i zabiegów – nie byłaby w ogóle możliwa. Jest Andrzej Willman, znawca i mecenas kultury, który swoją opieką w szczególny sposób przyczynił się do pomyślnego przebiegu prób Tamary L. Jest wytrawny i umiejętny artysta, scenograf – Joanna Dąbrowska. Jest umiejętny i precyzyjny mistrz światła i dźwięku – Krzysztof Sajdak. Są kompozytorzy, drukarze, organizatorzy, są – co szczególnie ważne – światli i hojni sponsorzy i protektorzy. A przede wszystkim, jest wyrobiona, chłonna, zainteresowana polską sztuką polska publiczność. Chciałbym, aby mieli państwo pełną świadomość swej wielkiej roli i odpowiedzialności, jaką w tak piękny sposób na siebie bierzecie. Przychodząc bowiem na polskie przedstawienie teatralne włączacie się w obieg kultury i tradycji polskiej oraz w obieg energii duchowej ożywiającej tych wszystkich, którzy spektakl przygotowali. Tamara L. nie jest sztuką biograficzną o Tamarze Łempickiej, choć czerpie z jej życia i twórczości, oraz wykorzystuje jej malarstwo. U podstaw tego dramatu leżą jednak dwa rzeczywiste zdarzenia, które skupiły moją uwagę, gdy oglądałem jej obrazy i wczytywałem się w jej życiorys.

Tak było: wielka malarka stojąc u szczytu sławy i powodzenia, będąc portrecistką arystokratów i milionerów, prowadząc życie bujne i ekscentryczne – postanawia pewnego dnia wstąpić do klasztoru. Wynika z tego malowanie Matki Przełożonej w Parmie. Ten obraz zastanawia. Jest tak różny od tworzonych przez nią dotąd aktów indywidualnych i zbiorowych, portretów ludzi bogatych i sławnych. Dlaczego powstał? Co naprawdę wydarzyło się bezpośrednio przed jego namalowaniem? O czym te dwie kobiety, tak diametralnie różne, rozmawiały, gdy jedna malowała, a druga pozowała? Czego szukała w swoim modelu malarka? Co chciała przekazać malarce zakonnica? Musiały tam padać pytania o powołanie artysty, o motywy dążenia do doskonałości – i w świecie, i za klasztorną kratą – o wartość życia zmysłowego i życia duchowego, o twórczość artystyczną i o modlitwę, o źródła ludzkiej twórczej energii.

Tak było: u schyłku życia wielka artystka poleca spalić po śmierci swe ciało i wsypać prochy do meksykańskiego wulkanu. Skąd taki pomysł? Czy to tylko futurystyczny żart, natchniony przez Marinettiego w czasie biesiad płynących winem i absyntem w Paryżu w latach 1920-tych, w których Łempicka była gwiazdą, obok Andre Gide’a, Jamesa Joyce’a, Jeana Cocteau i innych awangardowych artystów? Czy to rozrzucenie prochów nad czynnym wciąż wulkanem, to decyzja natchniona jakąś aztecką legendą o rytualnym wniebowstąpieniu w chmurze wybuchającego wulkanu? A może to sposób na zbudowanie sobie wiecznego tronu na Parnasie sztuki XX wieku? Czy to może filozofia utożsamienia się z naturą w duchu „new age”? A może jest to zakodowane gdzieś głęboko – w artystce pochodzącej przecież z Polski, z nad Wisły, z Europy – pragnienie dostania się choć tą drogą do nieba?

Zdarzenia z życia i dzieła malarskie Tamary Łempickiej nasuwają liczne pytania. „Tamara L.” je formułuje. Z pełnym zaufaniem przekazuję je publiczności Toronto, Mississaugi, Krakowa, a także innych miast, gdzie ta sztuka będzie grana. Odpowiedzi pozostają otwarte – należą do widza.

„Od autora – reżysera” – Kazimierz Braun, fragmenty

Fragment książki

Beaty Gołembiowskiej

“Teatr bez granic”

Zdjęcia J. Dąbrowski