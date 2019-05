Tęczowa Matka Boska zalewa internet Tęczowa Matka Boska Częstochowska opanowała internet – to efekt akcji policji, podczas której zatrzymano kobietę podejrzaną o dokonanie profanacji słynnego wizerunku. Szef MSWiA chwalił się sprawnością mundurowych w tej sprawie, a jednocześnie chyba uruchomił lawinę, którą może być trudno zatrzymać. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

