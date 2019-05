Toronto Raptors pozostają w grze Koszykarze Toronto Raptors we własnej hali pokonali po dwóch dogrywkach Milwaukee Bucks 118:112 w niedzielnym meczu finału Konferencji Wschodniej ligi NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw przegrywają już tylko 1-2. Obie drużyny nie prezentowały się tego dnia rewelacyjnie. Miały problem ze skutecznością, zawodnicy często popełniali straty. Zawziętości i walki nie można im było jednak odmówić. Bucks po dwóch zwycięstwach u siebie mieli szansę niemal przesądzić rywalizację. W historii NBA nie było bowiem jeszcze przypadku żeby prowadząc 3-0 ostatecznie przegrać serię. Najlepszy zespół sezonu zasadniczego w grze starali się utrzymywać rezerwowi. Koszykarze z ławki Bucks zdobyli łącznie 52 punkty, z czego 24 George Hill. Rezerwowi Raptors konto drużyny powiększyli o 27 punktów. Grę gospodarzy napędzał natomiast Kawhi Leonard. 27-latek na parkiecie spędził aż 52 minuty, a na swoim koncie zapisał 36 pkt, dziewięć zbiórek i pięć asyst. Kameruńczyk Pascal Siakam, który pudłując dwa rzuty wolne w końcówce czwartej kwarty dał rywalom szansę na doprowadzenie do remisu, dołożył 25 pkt i 11 zbiórek, a Hiszpan Marc Gasol miał 16 pkt, 12 zbiórek, siedem asyst i pięć bloków. – 52 minuty gry w meczu play off zdecydowanie daje się odczuć. Już 30 minut oznacza spory wysiłek. Nie zamierzam się tym jednak martwić. Teraz pora na odnowę, aby być gotowym na kolejne spotkanie – powiedział Leonard. Mecz numer cztery odbędzie się we wtorek, również w Toronto. W Konferencji Zachodniej broniący tytułu Golden State Warriors prowadzą z Portland Trail Blazers 3-0, a awans do finału mogą sobie zapewnić już w poniedziałek. Wynik niedzielnego meczu w finale Konferencji Wschodniej NBA: Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 118:112 (po dwóch dogrywkach) (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Bucks). Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Belz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.