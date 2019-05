Trump straszy Iran. Nikt oficjalnie nie chce nowej wojny, ale przygotowania trwają. Prezydent Donald Trump zagroził zniszczeniem Iranu, jeżeli dojdzie do wojny z USA. Wojna nerwów pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem nasila się. Obie strony oficjalnie odżegnują się od zapędów wojennych, ale też nie ustępują i mobilizują siły. Po kilku dniach względnego spokoju między Iranem i USA prezydent Donald Trumpznowu podgrzał atmosferę nad Zatoką Perską. Wystarczył jeden, krótki wpis na Twitterze. Jeżeli Iran chce walczyć, to oznaczać to będzie oficjalny koniec Iranu. Nigdy więcej nie groźcie Stanom Zjednoczonym! Prezydent Donald Trump, Twitter Równocześnie na Bliskim Wschodzie trwa koncentracja amerykańskich wojsk. Waszyngton skierował do Zatoki Perskiej uderzeniową grupę okrętów z lotniskowcem USS “Abraham Lincoln”. W regionie są już też 4 ciężkie bombowce B-52. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

