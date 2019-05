TU MOŻNA OBEJRZEĆ WSTRZĄSAJĄCY FILM O PEDOFILII W KOŚCIELE Już po premierze długo oczekiwanego filmu Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele polskim pt. „Tylko nie mów nikomu”. To ne film dokumentalny jak “Kler” – jego przerażająca moc wynik z tego, że to dokument. Dwugodzinny film zawiera historie osób molestowanych przez osoby duchowne i pokazuje jaki wpływ te traumatyczne przeżycia miały na ich życie. W filmie padają nazwiska duchownych, którzy uchodzili za wzory, byli symbolami walki o wolność lub nadal piastują wysokie stanowiska. This slideshow requires JavaScript. Jak czytamy na stronie T. Sekielskiego, “Ten film został w całości sfinansowany ze zbiórki. W toku prac zgłosiło się do nas wiele ofiar, których historie nie znalazły się w tym dokumencie. Dotarły do nas nowe, szokujące dowody w tych sprawach. Dlatego zamierzamy nakręcić kontynuację i tak jak poprzednio chcemy, aby była to produkcja niezależna”. Tu można wspomóc produkcję 2. części filmu: Kombinat Medialny Sp. z o.o. nr konta: PL 16 1950 0001 2006 0339 0016 0002 tytuł przelewu: Darowizna na film dokumentalny Kod SWIFT Idea Bank: IEEAPLPA Paypal: m.sekielski@gmail.com Film Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele mocniejszy niż „Kler” TU MOŻNA OBEJRZEĆ FILM: https://www.youtube.com/Sekielski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

