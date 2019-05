Tusk na Uniwersytecie ostrzega przed antyeuropejską „Grą o tron” – posłuchaj pełnego wykładu „Jeśli nie znajdziemy sposobu na ograniczenie agresji w Polsce, to to się może skończyć taką konfrontacją, jak w »Grze o tron« z królem nocy” – mówił Donald Tusk 3 maja 2019 na Uniwersytecie Warszawskim, nawiązując do niezwykle popularnego serialu. Wyraźnie zaznaczył: Idziecie do wyborów nie po to, żeby się mścić. PiS jest ważny, ale są sprawy ważniejsze. This slideshow requires JavaScript. Donald Tusk ustawił polskiej opozycji, a może i całej klasie politycznej horyzont, który daleko wykracza poza jedne i drugie tegoroczne wybory. Kiedy zapowiadał, że powie coś „ciekawego i ważnego” komentatorzy spekulowali, że może chodzić o deklarację bezpośredniego zaangażowania w nadchodzące wybory. Nic z tego. Rozstrzygające deklaracje nie padły. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

