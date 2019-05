Urodził się książę – syn księcia Harry’ego i jego żony Meghan It’s a boy! Wiele zakładów przegranych, ale wiele wygranych. Bo w Wielkiej Brytanii to ogromny biznes, poza tym, że mnóstwo ludzi autentycznie pasjonuje się rodziną królewską i jej losami. Meghan, księżna Sussex i żona księcia Harryego, wnuka królowej, urodziła pierwsze dziecko. Maluch ważył 7 funtów i 3 uncje, podał Buckingham Palace. W naszym systemie to 3,26 kg. To ośmy prawnuk królowej Elżbiety II i siódmy członek rodziny w kolejce do tronu (szanse zerowe…) Mama i synek czują się dobrze, podaje Buckingham Palace. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

