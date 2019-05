USA chcą przeciwdziałać “agresywnej postawie” Chin i Rosji w Arktyce Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapowiedział, że jego kraj chce mocniej przeciwdziałać “agresywnej postawie” Chin i Rosji w Arktyce – rejonie bogatym w zasoby naturalne i dającym duże możliwości gospodarcze. Region ten stał się obszarem konkurencji – powiedział Pompeo w przemówieniu wygłoszonym w Rovaniemi na północy Finlandii. – Fakt, że Arktyka jest obszarem dzikim, nie oznacza, że powinien stać się miejscem bezprawia – mówił szef amerykańskiej dyplomacji przed spotkaniem ministrów państw Rady Arktycznej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

