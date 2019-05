Usunięty wyrostek to większe ryzyko Parkinsona Osoby z usuniętym wyrostkiem robaczkowym są trzykrotnie bardziej narażone na rozwój choroby Parkinsona. To wniosek z badania obejmującego aż 62 mln osób! Choroba Parkinsona dotyczy układu nerwowego, ale naukowcy odkrywają jej powiązania z układem pokarmowym. “Ostatnie badania nad przyczynami choroby Parkinsona skupiały się na alfa-synukleinie – białku znajdowanym w układzie pokarmowym na początku rozwoju schorzenia” – zwraca uwagę dr Mohammed Z. Sheriff z Case Western Reserve University i University Hospitals Cleveland Medical Center w Ohio. “Dlatego też, badając tę chorobę, naukowcy z całego świata przyglądali się układowi pokarmowemu, w tym – wyrostkowi” – dodaje lekarz i naukowiec, który wyniki swojej pracy zaprezentuje w trakcie zbliżającego się Digestive Disease Week 2019. Specjalista wraz z zespołem zwraca uwagę, że wcześniejsze analizy wpływu usunięcia wyrostka na ryzyko zachorowania dawały sprzeczne wyniki. Dlatego w nowym projekcie naukowcy uwzględnili dane na temat aż 62,2 mln osób. Wśród pacjentów, którym usunięto wyrostek, zachorowało 0,92 proc., natomiast w pozostałej grupie tylko 0,29 proc. Zabieg zwiększał więc ryzyko trzykrotnie. Taka sama zależność dotyczyła wszystkich grup wiekowych, obu płci i wszystkich ras. Niestety, analiza nie ukazywała jasno zależności przyczynowo-skutkowych. “Badanie to pokazało wyraźny związek między usunięciem wyrostka robaczkowego i chorobą Parkinsona, jednak ujawniło tylko korelację. Potrzebne będą dalsze prace, aby potwierdzić to powiązanie i lepiej zrozumieć stojące za nim mechanizmy” – wyjaśnia dr Sheriff. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

