Uwaga, kleszcze (i borelioza) w Kanadzie Niegdyś stosunkowo rzadkie w Kanadzie kleszcze pojawiają się coraz częściej w różnych częściach kraju, przynosząc ze sobą zagrożenie chorobą zwaną borelioza (po angielsku Lyme disease). Według Nicka Ogdena z Kanadyjskiego Narodowego Laboratorium Mikrobiologicznego w Public Health Agency, poruszają się szybko – od 35 do 55 km rocznie. „Kleszcze zaczęły stanowić coraz większy problem w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i nadal tak się dzieje” – powiedział. Następnie ptaki wędrowne i inne zwierzęta przeniosły je na północ. Na początku, powiedział, kleszczom nie podbało się w Kanadzie – było za zimno. „Ogólnie rzecz biorąc, Kanada była klimatycznie nieodpowiednia dla kleszczy, ale w ostatnich dziesięcioleciach południowa Kanada ogrzała się, co czyni ją o wiele lepszym miejscem dla kleszczy”. Teraz mieszkańcy rejonów Manitoby, Ontario, Quebecu, Nowego Brunszwiku i prawie całej Nowej Szkocji narażeni są na ryzyko boreliozy. W B.C. oijawił się natomiast inny gatunek kleszcza. A gdzie są kleszcze tam pojawia się borelioza. Liczba zgłoszonych przypadków wzrosła z zaledwie 144 w 2009 r. do 2025 w 2017 r. W Ontario nowe obszary zagrożenia chorobą to okolice Thunder Bay i region Peel, choć wszędzie zagrożenie kleszczami się rozszerza – powiedział Curtis Russell, starszy specjalista ds. programów w Public Health Ontario. Kleszcze są groźne również w rejonie Ottawy, gdzie wysoki ich procent przenosi bakterie odpowiedzialne za boreliozę, powiedział. Kleszcze preferują tereny leśne. „Zwykle spotykamy je w lasach liściastych lub mieszanych”. Kleszcze nie lubią szczególnie gorącej, suchej pogody. Przypadki boreliozy w Kanadzie nieznacznie spadły w szczególnie gorącym roku, a także podczas niedawnego zimnego, deszczowego lata. „Jeśli jest szczególnie zimny rok, to kleszcze nie są tak aktywne”, powiedział Ogden. Najlepszym sposobem zapobiegania chorobie jest przede wszystkim niedopuszczanie do ugryzienia. Jeśli wchodzisz w zalesiony obszar, pozostań na środku ścieżki. Powinieneś także nosić długie spodnie i rękawy, najlepiej w jasnym kolorze, dzięki czemu łatwo dostrzeżesz kleszcze na ubraniu. Można też stosować środki odstraszające owady z zawartością DEET. Nie każde ukąszenie kleszcza prowadzi do boreliozy, ale ważne jest, aby szybko oderwać go od siebie – podkreśla dr Kieran Moore, główny pracownik służby zdrowia w Kingston w Ontario, gdzie przypadki boreliozy zdarzają się od około 2006 roku. „Chcą mieć co najmniej 72 godziny żeby napić się naszej krwi i dają nam znieczulenie, więc nie czujemy, że są i stają się coraz większe, jak soczyste rodzynki, a potem odpadają”. Im dłużej kleszcz pije naszą krew, tym większa szansa, że ​​przeniesie boreliozę, powiedział Moore. Dlatego codzienne sprawdzanie ciała jest tak ważne, jeśli spędza się czas na zewnątrz. Trzeba uważnie badać całe ciało, ponieważ kleszcze mogą być tak małe jak nasiona maku. Jednym z najczęstszych objawów wczesnej boreliozy jest „czerwona wysypka”, powiedział. Inne objawy obejmują uporczywą gorączkę, bóle mięśni, dreszcze i bóle głowy. Jeśli nie widzisz wysypki, nie oznacza to, że nie masz boreliozy. Ważna jest edukacja opinii publicznej i pracowników służby zdrowia, jak rozpoznać boreliozę, ponieważ jest ona stosunkowo nowa w Kanadzie. „To trudna diagnoza, ale jeżeli się nie zdiagnozuje choroby wystarczająco wcześnie, może to doprowadzić do uszkodzeń mózgu i układu nerwowego. To poważna sprawa”, mówi dr Moore. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

