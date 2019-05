Victoria Day – skąd się wziął? “Jej potomkowie zasiadali na tronach Rosji, Prus, Bułgarii, Grecji, Rumunii, Hiszpanii, Jugosławii, Norwegii i Szwecji. (…) Jako królowa, Wiktoria prześcignęła swojego dziadka Jerzego II Hanowerskiego i stała się najdłużej panującym brytyjskim monarchą. Na tronie zasiadała przez 63 lata, do śmierci – 22 stycznia 1901. Nad jej imperium, dzięki olbrzymim terytorialnie koloniom, słońce nigdy nie zachodziło.” (Polskie Radio) To informacja już nieaktualna, bo jej rekord pobiła królowa Elżbieta II… W poniedziałek Kanada obchodzi święto – Victoria Day. Mamy długi weekend, pierwszy w tym sezonie. Ale warto wyjaśnić genezę tego święta. W zasadzie tylko formalnie, przez tradycję, Kanada związana jest z Koroną Brytyjską. Dawne, historyczne związki przestały istnieć, przynajmniej formalnie, kiedy uchwalono Konfederację w 1867 roku, czyli kiedy Kanada stała się niezależnym państwem. A jednak… nadal głową państwa jest według Konstytucji monarcha brytyjski, w czasie ceremonii przyjmowania obywatelstwa kanadyjskiego składa się przysięgę wierności królowej, a w poniedziałek majowy wszyscy Kanadyjczycy z radością witają pierwszy długi weekend sezonu, czyli Victoria Day Weekend. Święto to przypada tradycyjnie w poniedziałek przed 25 maja. Jest to dzień, kiedy obchodzone są urodziny dwóch monarchiń królowej Wiktorii i obecnie panującej Elżbiety II. Tradycja ta, dotycząca oczywiście wtedy tylko pierwszej z nich, została wprowadzona na terenie Canada West (obecnego Ontario) w 1845 roku, ale dopiero w 1901 roku stała się świętem narodowym w Kanadzie. Przedtem, od lat 90. XIX wieku obchodzono w całej Kanadzie Empire Day, mający czcić potęgę imperium, na którego czele stała królowa Wiktoria. Monarchini ta w 1897 roku obchodziła swój diamentowy jubileusz (Diamond Jubilee). Wiktoria, urodzona 24 maja 1819 roku, zasiadała na tronie angielskim od 1837 roku, kiedy miała zaledwie 18 lat. Została królową po śmierci jej wuja Jerzego IV. Panowała aż do 1901 roku, do swojej śmierci. Na tron wstąpił wtedy jej syn, przyjmując imię Edward VII. Wtedy, kiedy w 1845 roku uchwalono obyczaj obchodzenia w Zachodniej Kanadzie urodzin królowej, datą tą była faktyczna data urodzin Wiktorii, czyli 24 maja. Ustawę o przyjęciu tego święta przyjął parlament Legislature of the Province of Canada. Po uchwaleniu Konfederacji tradycję tę utrzymano i dniem urodzin królowej Wiktorii był 24 maja, chyba że dzień ten przypadał w niedzielę wtedy obchodzono go 25 maja. Kiedy królowa Wiktoria zmarła w 1901 roku, parlament Kanady proklamował dzień 24 maja dniem wolnym od pracy (lub 25 maja, jeżeli 24 maja przypadał w niedzielę) i nadał mu nazwę Victoria Day. Tego dnia obchodzono także urodziny panującego monarchy, do 1910 roku Edwarda VII, które nota bene przypadały w zupełnie innym terminie 9 listopada. Nie była to żadna nowość, że urodziny panującego monarchy obchodziło się w dzień urodzin jego poprzednika. W Wielkiej Brytanii, urodziny Jerzego IV (1820-1830) i Wilhelma IV (18301837) obchodzono 4 czerwca, w dniu urodzin Jerzego III (17601820). Urodziny Jerzego V, panującego w latach 1910-1935, obchodzono dokładnie w dniu jego przyjścia na świat, czyli 3 czerwca lub, jeżeli wypadały w niedzielę 4 czerwca. Dokładnie w dniu jego urodzin obchodzono urodziny Edwarda VIII, który panował w 1936 roku, a w przypadku jego następcy Jerzego VI, który urodził się 14 grudnia, urodziny obchodzono w czwartek na początku czerwca. Król ten panował od 1936 do 1952 roku. Do roku 1947 w Kanadzie stosowano te same reguły, ale od roku 1948 ustalono, że będzie to poniedziałek tego tygodnia, kiedy obchodzi się ten dzień w Wielkiej Brytanii. Pierwsze urodziny nowej monarchini Elżbiety II, obchodzono także w czerwcu. Ale Kanada nadal czciła Victoria Day. W 1952 roku parlament uchwalił, że będzie to zawsze poniedziałek przed 25 maja. Od 1953 urodziny Elżbiety II obchodzi się w Kanadzie w Victoria Day, podczas gdy w Anglii w czerwcu. O “Babci Europy” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. 1 Comment Search

