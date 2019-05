W całej Polsce obchodzono 2 mja Dzień Flagi Dzień Flagi ustanowiony został w 2004 roku. – Polska flaga ma swoją moc jednoczącą i budującą wspólnotę; ta tradycja ma szczególne znaczenie poza granicami kraju, gdzie w ostatnich stuleciach wyjechało tak wielu naszych rodaków – mówił prezydent w czasie uroczystości przed Belwederem. Prezydent zabrał głos podczas uroczystości związanych z Dniem Flagi RP oraz Dniem Polonii i Polaków za Granicą przed Belwederem po wręczeniu odznaczeń państwowych osobom zasłużonym m.in. w działalności na rzecz środowisk polonijnych Warszawie z okazji Dnia Flagi ulicami Śródmieścia przeszedł Biało-Czerwony Korowód pod hasłem “Jesteśmy różni, łączy nas Polska”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

