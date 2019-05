W Krakowie na świat przyszły sześcioraczki W Krakowie przyszły na świat sześcioraczki: cztery dziewczynki i dwóch chłopców. Poród odebrali w poniedziałek przed południem lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Jak się urodził, prześwietlili mu rodzinę dwa pokolenia wstecz. “Półmilionowy” Gdy 13 lutego… czytaj dalej » Jak poinformowali lekarze, ciąża została rozwiązana w 29. tygodniu przez cesarskie cięcie. Mama czuje się dobrze, dzieci przebywają w inkubatorach, każde z nich waży około 1 kilograma. – To pierwsze narodziny sześcioraczków w Polsce i jedne z niewielu na świecie. Ta ciąża doprowadzona do 29. tygodnia to wspólny sukces położników i neonatologów. Konsultowaliśmy się i zdecydowaliśmy, kiedy przeprowadzimy cesarskie cięcie – tłumaczy kierownik oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prof. Ryszard Lauterbach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

