Warszawa wprowadza butelkomaty, które wydają bilety do kina W Warszawie staną niebawem pierwsze na świecie butelkomaty, które będą przyjmować butelki plastikowe, szklane i aluminiowe puszki, i wydawać zniżki na bilety do kina czy kawę – pisze Onet. Coca-Cola, Miasto Stołeczne Warszawa i Fundacja Nasza Ziemia ruszają w stolicy z kolejnym etapem inicjatywy „Świat Bez Odpadów".

