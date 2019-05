Wybieramy Parlament Europejski. Stawka jest duża. Europejskie wybory jeszcze nigdy nie były tak ważne. Z prognoz wynika, że nowi przedstawiciele zasiądą w parlamencie, który znacząco będzie różnił się od obecnego. Koniec dominacji dwóch największych partii i rozdrobnienie wymuszą szukanie nowych koalicji. 751 europosłów będzie współtworzyło prawo w trudnych czasach napięć wewnątrz UE i zawirowań międzynarodowych. Wynik niedzielnego głosowania zapewni wreszcie pole position PiS lub Koalicji Europejskiej i zdeterminuje jesienny wyścig o Polskę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

