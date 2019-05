Wybrano fotograficzną ikonę 30-lecia. “Symbolizuje nasz niepokorny charakter” Zdjęcie Adama Lacha przedstawiające demonstrującą kobietę z polską flagą z napisem “Wolność” wygrało konkurs Press Clubu Polska i Domu Spotkań z Historią. Zdaniem organizatorów fotografia “symbolizuje nasz polski narodowy, rewolucyjny, niepokorny charakter, nasz opór, niezgodę na krzywdę i dążenie do zmieniania świata na lepszy”. Press Club Polska i Dom Spotkań z Historią poszukiwały zdjęcia, które będzie najlepszą ilustracją 30 lat przemian w Polsce po 1989 r. Możliwości uczestników były szerokie – organizatorzy zachęcali do wysyłania fotografii pokazujących pojedyncze wydarzenie, proces społeczny, osobę lub grupę osób, przestrzeń czy architekturę. Do konkursu nadesłano 160 zdjęć wykonanych przez ponad 60 zawodowych fotografów. Zwycięzcą okazał się Adam Lach, który uchwycił grupę protestujących osób, ponad którą wyrasta młoda kobieta z polską flagą w ręku z napisem “WOLNOŚĆ”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.