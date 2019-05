Wykład o życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzinskiego Department of Languages & Literature of the

Toronto Reference Library zaprasza na wykład

dr. Łukasza Wodzynskiego z Uniwersytetu Torontońskiego na temat życia i twórczości GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza –

wybitnego przedstawiciela polskiej literatury na emigracji,

autora książek: „Inny Świat”, „Żywi i umarli”, „Dziennik pisany nocą”, współtwórcy czasopisma „Kultura”.

Wykład prowadzony będzie w języku angielskim 16 maja (czwartek), godz. 18:30

TORONTO REFERENCE LIBRARY,

789 Yonge Street (stacja metra Bloor-Yonge),

Beeton Hall (sala na parterze) Wstęp wolny. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu: 416-393-7049 ••• Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000) był polskim pisarzem, krytykiem literackim, eseistą, dziennikarzem, żołnierzem i więźniem łagrów. Jego najbardziej znana książka opowiadająca o życiu w obozie, Inny świat , była jedną z pierwszych prac w literaturze światowej podejmujących ten temat. W dorobku pisarza odnaleźć można krytykę literacką, prozę, esej, a także oryginalne formy mieszane. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, otrzymał m.in. nagrodę literacką polskiego PEN Clubu im. J. Parandowskiego (1990), jest laureatem doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). “Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać” – tym zapożyczonym od Dostojewskiego mottem rozpoczyna się wyjątkowe świadectwo życia w łagrze pióra Gustawa Herlinga-Grudzińskiego “Inny świat”. Autor, który został osadzony w leżącym w okręgu smoleńskim łagrze w Jarcewie, bezpośrednio zetknął się z jednym z najbardziej wynaturzonych aspektów ustrojów totalitarnych. Przedstawiony przez Grudzińskiego obraz życia w łagrze to naturalistyczny opis skrajnej patologizacji relacji międzyludzkich, pracy w ekstremalnych warunkach, upodlenia i upadku wartości. Wydana w Londynie w 1951 roku książka (pierwsze wydanie było przekładem, wydanie tekstu w polskim oryginale miało miejsce dwa lata później) była jednym z pierwszych, i pozostaje do dziś jednym z najważniejszych, tekstów krytykujących totalitaryzm i przedstawiających walkę ludzi nie tylko o godność, ale zwyczajnie o przeżycie. Pokazuje życie zredukowane do głodu, strachu i walki o przetrwanie. Inny świat na swoje pierwsze oficjalne polskie wydanie musiał czekać aż do 1988 roku – wcześniej funkcjonował jedynie w drugim obiegu i, z konieczności, w niewielkich nakładach. Publikacja książki była dla Herlinga-Grudzińskiego ważnym, symbolicznym wydarzeniem. (Ninateka) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

