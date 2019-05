Wykładowca Cambridge wskazał opozycji szansę na zwycięstwo jesienią Gdy Grzegorz Schetyna przekonuje, iż “pomysł na wygraną z PiS jest, tylko trzeba go znaleźć”, okazuje się, że inni takie poszukiwania dawno zakończyli i już wskazują gotowe recepty. Profesor Stanley Bill z uniwersytetu w Cambridge wskazuje, na czym powinna skupić się opozycja, jeśli rzeczywiście chce przejąć władzę. “Jeśli opozycja chce mieć jakieś szanse, to musi odzyskać wyborców w regionach zaznaczonych na mapie, rozpoznać ich potrzeby, dowiedzieć się, jakie mają problemy i przedstawić im dobrą ofertę” – stwierdził na Twitterze profesor Stanley Bill. Co on może wiedzieć o Polsce? Otóż tych rad udziela szef Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie Cambridge. Można wierzyć, że jego diagnoza jest trafna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

