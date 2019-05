Wynajem nieruchomości a zagrożenia

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Ostatnio bardzo modne jest hodowanie wlasnych środków/używek, przecież można już oficjalnie hodować własne krzaczki marihuany, do czterech w każdej nieruchomości. Oczywiście pociąga to za sobą pewne skutki prawne, jeśli chodzi o wynajem nieruchomości. W każdym przypadku warto się do tego odnieść w umowie wynajmu każdego typu lokalu. Trzeba powiedzieć, że od momentu legalizacji marihuany w Kanadzie znacznie wzrosło jej spożycie, zwłaszcza przez młodych…

Istnieją jednak inne zagrożenia ze strony osób wytwarzających innego typu środki odurzające. Otóż istnieje środek znany pod wieloma nazwami jak: Murder, Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Jackpot, TNT, Tango and Cash itd. Są to nazwy “uliczne” dla środka zwanego Fentanyl, lub heroina Fentanylo-podobna. Jest to środek niesamowicie mocny, syntetyczny; został wyprodukowany oraz zarejestrowany jako środek znieczulający oraz przeciwbólowy. Zgodnie z opinią kanadyjskiego ministerstwa zdrowia, jest to środek stukrotnie mocniejszy niż morfina, pięćdziesięciokrotnie bardziej toksyczny niż heroina, oraz około czterdziestokrotnie silniejszy niż heroina. Co mogą oznaczać te dane? Otóż bardzo prawdopodobne jest, że jakiekolwiek użycie tego środka może prowadzić do znacznego przedawkowania. Według danych opublikowanych przez kanadyjską policję, około dwóch miligramów, czyli ilość około czterech ziarenek soli, może doprowadzić do śmierci dorosłą osobę!

Spytacie Państwo jak się to ma do tematu nieruchomości? Otóż wiadomo, że każde zetkniecie się zarówno z osobą wytwarzającą ten specyfik, jak równie lokal, w którym się to odbywa, może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dotyczy to każdego: zarówno funkcjonariusza policji, medyków, lecz również osoby związane z wynajmem nieruchomości: oczywiście właścicieli, jak i agentów ich reprezentujących.

Z uwagi na fakt, że fentanyl jest wyrobem syntetycznym, może on być łatwo oraz tanio wytworzony w laboratorium, również domowym. Jest to wyrób bezzapachowy oraz bezsmakowy, bardzo trudny do wykrycia. Natomiast każde zetknięcie z tym specyfikiem może okazać się zgubne, a może to nastąpić poprzez zarówno dotyk, jak i wdychanie.

Otóż według opisów z oficjalnych danych, wielu policjantoów, którzy zetknęli się z tym specyfikiem, w sposób taki, że weszli do pomieszczenia, w którym był on rozpylony, poważnie zachorowało. Musieli otrzymać natychmiastowa pomoc medyczną, już tylko w kilka minut po zetknięciu się z tym produktem. Było to np. w pomieszczeniach, gdzie teoretycznie zażywano inne środki odurzające, a gdzie funkcjonariusze zostali wezwani z różnych powodów.

Kanadyjska publiczna agencja zdrowia odnotowala ponad 9 tysięcy zgonów w Kanadzie od stycznia 2016 do czerwca 2018, czyli w ciągu niespelna 2 lat. W tym samym czasie było zaledwie 2.066 przypadków śmiertelnych spowodowanych zażywaniem opiumopodobnymi specyfikami.

Niestety, wiele przypadków śmierci spowodowane było tym, że zażywający je osobnicy nie zdawali sobie sprawy, że zażywają specyfik pod nazwą fentanyl. A wyrób ten może być podany w formie proszku, w postaci płynnej (jako zastrzyk), w postaci plastra na skórę lub też tabletki. Środek ten może być podany w mieszance z innymi specyfikami, jak np. kokaina, heroina,, czy też inne, wyglądające na medykamenty przepisywane oficjalnie przez lekarza. A przecież często właśnie młodzież swoje pierwsze kroki w używalności narkotyków próbuje przez środki niby przepisywane na recepty.

Fentanyl działa znacznie szybciej oraz w mniejszych dawkach niż morfina czy heroina, oddziałowuje na receptory w mózgu, szybko dociera do centralnego systemu nerwowego, a także oddziałowuje na system oddechowy, podnosząc znacznie dawkę dopaminy, która wpływa na kontrolowanie uczucia przyjemności, stanów euforii oraz stanów zupełnego relaksu.

Symptomy zażycia Fentanylu to trudności w chodzeniu, mówieniu, czy też ograniczenia świadomości, usta stają się niebieskie, paznokcie również, skóra/ciało zimne, ogólny stan zamroczenia, dezorientacji, ofiara się krztusi, jest zanik oddychania, trudności w przebudzeniu się; nawet gdy osoba jest silnie potrząsana, czy budzona.

Każde centrum uzależnień w swoich ostrzeżeniach podaje, że w przypadku jakiegokolwiek kontaktu z tym specyfikiem należy bezzwłocznie powiadomić 911, oraz spróbować umyć się, używając mydła oraz wody, spróbować siedzieć, lub w najgorszym wypadku położyć się na boku, utrzymać osobę w stanie przebudzenia. Nie należy stosować innych środków chemicznych do czyszczenia, albowiem niektóre zawierają alkohol, co może doprowadzić do szybszego wchłaniania Fentanylu przez skórę do organizmu.

Jedna ze stron internetowych (www.fentanylsafety,com) stwierdza, że antidotum może być naloxone jako środek przeciwdziałający skutkom specyfiku.

Stosowanie właśnie innych środków odurzających w dużej mierze spowodowane jest niejako akceptacją formy odurzania się narkotykami, co zapoczątkowane zostało wprowadzeniem tzw. legalnej marihuany.

A więc wynajmując lokale musimy mieć się na baczności, aby powyższe specyfiki nie były hodowane czy też wytwarzane w tych nieruchomościach. Zawsze, oprócz problemów, może to doprowadzić do obniżki ich wartości, a w rezultacie trudności w sprzedaży.

