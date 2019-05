Wyniki wyborów za granicą. Jak głosowała Polonia? Według opublikowanych przez PKW oficjalnych wyników, wśród Polonii zwyciężyła Koalicja Europejska, która uzyskała 36,7 proc. głosów. Na drugie Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 29,15 proc. wyborców. Wysokie, dwucyfrowe wyniki zanotowały też Wiosna oraz Konfederacja. Ta ostatnia była drugą siłą na Wyspach. Polacy za granicą głosowali na kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 4 Warszawa, w 203 obwodowych komisjach wyborczych. W sumie oddano 97 669 głosów. Przeciwnie niż w głosowaniu ogólnopolskim, za granicą największe poparcie uzyskali kandydaci Koalicji Europejskiej z wynikiem 36,7 proc. głosów. Na kandydatów z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość oddano 29,15 proc. głosów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

