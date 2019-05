Zawstydzili wielkich, choć nikt na nich nie stawiał. Oto nowi mistrzowie Polski. 19 maja ubiegłego roku pokonali Termalicę Nieciecza 4:0 i zaczęli świętowanie z powodu utrzymania się w ekstraklasie. Dokładnie rok później w Gliwicach znów nastała euforia. Tym razem za sprawą sensacyjnego zdobycia historycznego mistrzostwa Polski. Pora poznać bohaterów sezonu Piasta. Piast przystępował do rundy finałowej na trzecim miejscu, mając siedem punktów straty do lidera Lechii i mającej tyle samo punktów (60) Legii. Wydawało się, że to między stołeczną drużyną a tą znad morza rozstrzygną się losy tytułu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.