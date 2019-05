Żegnają Laudę. “Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Ciao, Niki”. Smutny dzień. Fatalna wiadomość. Nie żyje Niki Lauda, trzykrotny mistrz świata Formuły 1. Miał 70 lat. “Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Ciao, Niki” – napisano na oficjalnym profilu ekipy Scuderia Ferrari, w barwach której austriacki kierowca wywalczył dwa tytuły. W latach 1997 i 2005 Lauda przeszedł przeszczepy nerki. W sierpniu 2018 poddano go transplantacji płuca. Pięć miesięcy później zmagał się z ostrą grypą, na kilka dni trafił do szpitala. W wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek oświadczeniu rodzina mistrza poinformowała o jego śmierci. Młodsi koledzy od rana żegnają Laudę w mediach społecznościowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.