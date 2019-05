ZUS odpowiada na pytania Czytelników (4) Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi. TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA • Mieszkam w Kanadzie a pobieram emeryturę z Polski, za którą ZUS pobiera podatek ja natomiast co roku otrzymuję z ZUS ile ZUS wypłacił mi emerytury i ile pobrał podatku. Ja ten dokument dołączam do mojego rozliczenia podatkowego wobec czego emerytura z Polski i Kanady jest razem zliczana więc płacę podatek po raz drugi. Mam pytanie czy to jest zgodne z umową między Polską a Kanadą o podwójnym opodatkowaniu. Odpowiedź: Osoby, które mieszkają w Kanadzie i pobierają polskie emerytury, otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, na formularzu PIT. Przychód wykazany w formularzu PIT powinien być uwzględniony w kanadyjskim zeznaniu podatkowym. Nie oznacza to jednakże, że otrzymująca emeryturę z Polski osoba, która mieszka w Kanadzie, będzie zobowiązana odprowadzać podwójny podatek z tytułu otrzymywanych świadczeń. W takiej sytuacji stosuje się – na podstawie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 14 maja 2012 r. – rozliczenie podatku metodą zaliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z tą metodą podatek zapłacony za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostawał w stosunku do całości dochodu podatnika. Oznacza to, że podatek zapłacony w Polsce jest zaliczany na poczet podatku należnego w Kanadzie. O szczegółowe wyjaśnienie zasad rozliczania podatku w Kanadzie należy zwrócić się do Canada Revenue Agancy, czyli kanadyjskiego urzędu skarbowego. ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

