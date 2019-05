ZUS odpowiada na pytania Czytelników (5) Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi. TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA Zwracam się z prośbą o wyliczenie mi rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach (15 lat). Nadmieniam, że staram się o emeryturę po uzyskaniu 65. roku życia. Staż pracy 33 lata. Szczególne warunki naliczone do 2008 r. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury. Rekompensatę obliczamy osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rekompensatę ustalimy Panu za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli: – przed 1 stycznia 2009 r. pracował Pan w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat, – nie ma Pan ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ani emerytury pomostowej, – wystąpi Pan z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (65 lat dla mężczyzn), – dołączy Pan do wniosku świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wysokość rekompensaty zależy od kilku indywidualnych składników, m.in. od: – Pana stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych sprzed 1 stycznia 2009 r.), – czasu, przez jaki wykonywał Pan pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przed 1 stycznia 2009 r., – obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy, – wieku który osiągnął Pan w dniu 31 grudnia 2008 r. Rekompensata to kwota, którą obliczamy według wzoru: R = 64,32 x K x X gdzie: R – oznacza kwotę rekompensaty, 64,32 – to wartość stała, K – oznacza kwotę emerytury „hipotetycznej” obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego (suma części socjalnej, części za okresy składkowe i części za okresy nieskładkowe), X – współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełnił Pan do 31 grudnia 2008 r. Obliczamy go w następujący sposób: 1. badamy, ile lat okresów składkowych i nieskładkowych udowodnił Pan na 31 grudnia 2008 r. w stosunku do wymaganego stażu ubezpieczeniowego 25 lat (mężczyzna). 2. sprawdzamy, przez ile lat pracował Pan na podstawie umowy o pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz czy było to wymagane 15 lat. 3. sprawdzamy stosunek Pana wieku na 31 grudnia 2008 r. pomniejszonego o 18 lat (zakładamy, że w takim wieku zaczyna się pracę; nie ma znaczenia, ile faktycznie miał Pan lat, gdy zaczął pracować) do obniżonego wieku, w którym mógł Pan przejść na emeryturę, również pomniejszonego o 18 lat. 4. mnożymy wszystkie wartości, które otrzymaliśmy w poprzednich działaniach i z iloczynu tych składowych wyciągamy pierwiastek sześcienny. Obliczona wartość to właśnie współczynnik X. 5. następnie podstawiamy obliczone wartości pod wzór podany wyżej. Kwotę rekompensaty, którą obliczymy w ten sposób, dodamy do wartości Pana kapitału początkowego. Obie te kwoty są waloryzowane przy obliczaniu emerytury. Zachęcamy jedocześnie do zgłoszenia wniosku o kapitał początkowy, a informacje jak to zrobić dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

