Letnie zabawy naszych dzieci – Federacja Polek zaprasza Ogniwo 24 Federacji Polek w Kanadzie serdecznie zaprasza na czwartkowe wakacyjne spotkania dzieci Mississauga, Huron Park (okolica Mavis/Dundas) godz. 10:30 am-12 pm (w czwartki: od czerwca do końca września) kontakt: Daga 416-655-5970 Wstęp wolny, rejestracja nie jest wymagana. W programie przewidziane są gry i zabawy w plenerze dla dzieci w każdym wieku. Obecność rodzica/opiekuna jest obowiązkowa. Spotkania są świetną okazją do nawiązania nowych znajomości zarówno przez dzieci jak i rodziców, rozmowy w języku polskim oraz rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Anna Wołochacz Przewodnicząca Ogniwa 24 Federacji Polek w Kanadzie Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

