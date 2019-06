Wdowa po Robie Fordzie chce być posłanką w Ottawie Renata Ford, wdowa po burmistrzu Toronto, Robie Fordzie, walczy o mandat posłanki w nadchodzących wyborach federalnych z ramienia People’s Party of Canada (PPC), której liderem jest Maxime Bernier. Ford będzie startowała w okręgu Etobicoke North, który jest reprezentowany przez liberalną minister Kirsty Duncan od 2008 roku. Szwagier Forda, premier Ontario Doug Ford, obecnie reprezentuje ten okręg na poziomie prowincji. Renata Ford jest jedną z 39 kandydatów w Greater Toronto Area z ramienia partii Berniera, która stanowi bardziej konserwatywną alternatywę dla Partii Konserwatywnej Andrew Scheera. Mówi, że ​​nie poinformowała Douga Forda, który publicznie popiera Scheera, o swojej decyzji przed ogłoszeniem swojej kandydatury. „Jesteśmy rodziną i trzymamy się razem, kiedy czasy są trudne, ale mamy różne poglądy. Rob i Doug to bardzo różni ludzie,” powiedziała. „Omawiamy pewne rzeczy, a pewne rzeczy zachowujemy w tajemnicy”. Przemawiając za pośrednictwem rzecznika, Doug Ford powiedział, że życzy wszystkim szczęścia w wyborach federalnych w 2019 roku. Renata Ford zaatakowała rządzących liberałów, o których powiedziała, że ​​„byli uwikłani w skandale”, pomimo jej własnych doświadczeń ze skandalami podczas burzliwej kadencji męża jako burmistrza, w tym jego szokującym wyznaniem w 2013 r., że palił crack kokainę. „Rząd federalny pogrążył się w skandalach i stale narastających deficytach budżetowych, co przekłada się na coraz więcej podatków i marnotrawnych wydatków. To rząd, który absolutnie nie ma szacunku dla podatników; czułam, że nadszedł czas, abym zaczęła działać” – powiedziała. Ford wspomniała także o swoich osobistych zmaganiach po śmierci męża na raka w 2016 r. W 2018 r. przyznała się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym dwa lata wcześniej. W ubiegłym roku złożyła pozew o wartości 16 milionów dolarów przeciwko braciom Roba Forda, w tym Dougowi Fordowi, o złe zarządzanie majątkiem jej zmarłego męża. Sprawa jest nadal w sądzie. „Przez ostatnie 20 lat pracowałem i służyłem wyborcom z okręgu Etobicoke North wraz z moim mężem Robem Fordem w nieformalnej roli”, powiedziała. „Po okresie prób i cierpień jestem zdrowsza i bardziej gotowa niż kiedykolwiek. Teraz jest dla mnie odpowiedni czas, aby zostać członkiem parlamentu reprezentującym mieszkańców Etobicoke North. ” Przywódca PPC Maxime Bernier podał, że jego partia ma ponad 271 kandydatów w całym kraju, którzy zostali już zatwierdzeni przez Elections Canada i będzie miała pełną obsadę 338 kandydatów przed końcem lipca. Lider PPC założył najnowszą krajową partię w 2018 r. po publicznym konflikcie z konserwatystami na szereg kwestii politycznych, takiech jak zarządzanie dostawami w kanadyjskim przemyśle mleczarskim i drobiarskim. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.