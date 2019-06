Zmarł Winicjusz Gurecki 28 czerwca 2019 zmarł w Mississaudze Winicjusz (Wojtek) Gurecki. Miał 80 lat. Od 2017 roku był chory na raka płuc. Winicjusz Gurecki był działaczem „S”, więźniem stanu wojennego, od października 1986 roku delegatem Regionu Pomorskiego „S” na Kanadę. W środowisku polonijnym znany był z twórczości poetyckiej – wydal kilka zbiorów wierszy (do jednego z ich poprosił mnie o napisanie wstępu – MPB). Pisał też artykuły do prasy polonijnej. Niech odpoczywa w pokoju. Redakcja “Gazety” składa wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

