70 lat Kaczyńskiego, ocean wazeliny Kaczyński z ostatnich kilku lat to sprawny populista, skuteczny handlarz obietnicami, zarządzający strachem, a zarazem notoryczny kłamca i manipulator (jego wypowiedzi sprawdzaliśmy w OKO.press 118 razy). Z okazji 70. urodzin prezesa Zdzisław Krasnodębski ogłosił, że to najwybitniejszy polski polityk. OKO.press przypomina ulubione tematy prezesa. Urodziny Jarosława Kaczyńskiego są również urodzinami jego brata bliźniaka, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku. Dla PiS ten kontekst jest ważny, a urodziny Lecha Kaczyńskiego obchodzone są z podobną pompą jak rocznice i miesięcznice katastrofy, a postać Lecha Kaczyńskiego, który był prezydentem przeciętnym, urasta do rozmiarów herosa i ojca założyciela Polski rządzonej przez jego brata. Te dwie figury braci nawzajem się w narracji PiS wzmacniają: zmarły nobilituje żywego, żywy wychwala zmarłego.

