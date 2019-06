75. rocznica D-Day. Wzruszające przemówienie Macrona. “Dziękuję” Mija 75. rocznica D-Day, który był największym desantem morskim w historii. – Wiemy, że zawdzięczamy wam naszą wolność. W imieniu swojego kraju chcę powiedzieć: dziękuję – powiedział francuski prezydent Emmaunel Macron, zwracając się do weteranów. – Deklarujemy, że nasze narody zawsze pozostaną silne i zjednoczone – obiecał Donald Trump. Wspomniał również o Polakach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

