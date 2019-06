Administracja Trumpa: Mydło i łóżko nie są konieczne dla dzieci w obozach dla migrantów Brudne i chore dzieci pozostawione bez opieki i śpiące na podłodze w przepełnionych do granic pomieszczeniach – takie warunki panują w amerykańskich obozach dla migrantów. Administracja Trumpa próbowała udowodnić w sądzie, że warunki te nie łamią odpowiednich norm. Do rozprawy przed sądem w San Francisco doszło po tym, jak wniesione zostały skargi na warunki, w jakich przetrzymywane są odseparowane od rodziców dzieci w obozach dla migrantów przy granicy z Meksykiem. Skarżący uznali, że warunki nie spełniają warunku bezpieczeństwa i higieny wyznaczonego przez precedensowy wyrok sądu z 1985 roku. W czwartek prawniczka reprezentująca administrację Trumpa Sarah Fabian argumentowała jednak, że ponieważ wyrok nie wymienia wprost rzeczy takich jak dostęp do mydła, szczoteczki do zębów czy łóżka, warunki nie łamią norm. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.