Amerykańska prasa: Duda sprawnie "masuje" ego Trumpa Strona internetowa amerykańskiego dwumiesięcznika "Foreign Policy" poświęciła artykuł wizycie Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Portal twierdzi, że wysłanie dodatkowych sił militarnych do Polski może odnieść opłakane skutki. "Foreign Policy" na początku tekstu przypomina wykwintne przyjęcia i podarunki, którymi raczyli Donalda Trumpa światowi przywódcy. Były wśrod nich kij golfowy za 3,7 tys. dolarów od premiera Japonii Shinzo Abe czy 83 prezenty od rodziny królewskiej z Arabii Saudyjskiej. Według portalu, żaden z dowodów sympatii nie okazał się jednak tak skuteczny jak symboliczny prezent od Andrzeja Dudy.

