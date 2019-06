Antyrosyjski protest i szturm na parlament w Gruzji Tysiące protestujących szturmowało w nocy z czwartku na piątek gruziński parlament. Służby próbowały opanować sytuację, używając gazu łzawiącego. Pojawiają się również doniesienia o użyciu kul gumowych przez policję. Doszło do starć. Są ranni. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia Gruzji, 52 osoby odniosły obrażenia podczas starć przed parlamentem. Jednak bilans może się zmienić. Wiadomo, że trzy osoby są operowane w klinice Ingorokwa. Wśród rannych są dziennikarze, m.in. korespondent Reutersa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

