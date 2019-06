Bardzo ciekawy, ekologiczny dom Z cyklu: Domowe ciekawostki Dom, który opiszę poniżej, był obiektem reportażu w kanadyjskiej telewizji, na kanale CTV; uważany jest za dom najbardziej przychylny środowisku spośród wszystkich o statucie “zielonym”, a zbudowanych do tej pory. Obecnie ten jedyny w swoim rodzaju dom, znajdujący się w południowo-zachodniej części Ontario, jest wystawiony na sprzedaż. Według opinii agenta wystawiającego dom, jest to najwyższa jakość wśród wszystkich “zielonych” domów. Zbudowany jest według najwyższych standardów, posiada specjalny certyfikat, który zapewnia oraz ocenia zarówno jego projekt, jak również wykonanie. Dom ten, o wielkości 2 700 stóp kwadratowych, mieści się niedaleko Princeton, Ontario. Wystawiony jest za sumę 999 tysięcy dolarów, a jest to suma nawet niższa od ostatecznych kosztów jego budowy. Właścicielem oraz pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest były profesor zarządu energii w Algonquin College of Applied Arts and Technology w Almonte, Ontario. Dom ten został zbudowany w latach 2008-2009, za sumę ponad miliona dolarów. Dom został zaprojektowany przez bio-architekta Davida McAuleya. Posiada zielony dach, jest zabezpieczony ziemią od północnej strony w celu zminimalizowania ilości energii niezbędnej do ogrzewania oraz oziębiania na przestrzeni całego roku. Strona południowa posiada cztery ogromne panelowe okna, świetliki oraz podłużne solarium, które ciągnie się przez całą długość domu: jest tam doskonała operacja słoneczna, dużo naturalnego światła. Dom ten posiada panele słoneczne, które przynoszą średni dochód w granicach 1 100 dolarów miesięcznie, rocznie w granicach 14 tysięcy dolarów. Kontrakt z Hydro zawarty jest na następne 12 lat, po cenie zapewniającej taki dochód. Odrębny system paneli słonecznych dostarcza energii dla całego domu, magazynuje ją oraz ogrzewa wodę. Poza tym dom posiada specjalny piec spalający masę kukurydzianą, co pozwala na bardzo tanie opalanie domu w zimie w czasie miesięcy chłodniejszych. Dla dodatkowego zabezpieczenia w przypadku bardzo mroźnej zimy, dom ma również piec zasilany propanem. Woda jest pozyskiwana ze studni głębinowej. Na posesji postawione są również dwie turbiny wiatrowe: jedna dostarcza energii dla domu, druga odprowadza ją do systemu. Oczywiście wszystkie materiały, jak i farby przeznaczone do wymalowania domu są jak najbardziej ekologiczne, posiadają wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty, bez substancji szkodliwych dla zdrowia. Większość klientów, którzy rozpatrują posiadanie czy zbudowanie takiego domu, przeważnie odstępuje od projektu, przerażona ilością koniecznych atestów oraz kosztem materiałów do budowy, twierdząc, że zastosowanie się do wszystkich warunków jest zbyt skomplikowane. W tym domu, wszystkie elementy do kontroli zarówno paneli, jak pozostałych urządzeń znajdują się na jednym elemencie wyposażonym w klawiaturę, a więc wszystko może być sterowane z jednego miejsca. Cały dom jest położony na działce wielkości dwóch akrów. Oczywiście na tej działce rosną ekologiczne warzywa. Dom ma trzy duże sypialnie (jedna z łazienką wyposażoną w jacuzzi), piwnica jest niewykończona. Cała część mieszkalna tzw. dzienna ma otwartą przestrzeń (tzw. open concept), podłogi są drewniane, z ogrzewaniem podpodłogowym. Na pięterku, do którego prowadzą kręte schody, jest poddasze, które można przeznaczyć na część biurową, lub pokój dzienny, bibliotekę itp. Na terenie znajduje się również basen, ale nie wkopany, tylko nadpowierzchniowy, podwójny garaż w osobnym budynku oraz pomieszczenie do majsterkowania o wielkości ponad tysiąc stóp kwadratowych, które może służyć do różnych celoów, nawet majsterkowania przy samochodach dla entuzjastów motoryzacji. Dom przeznaczony jest dla osób, które myślą wybiegają w przyszłość, dbają o środowisko naturalne, którzy chcą mieszkać na bardzo prywatnej posesji oraz którzy zadowoleni będą z dodatkowego dochodu w postaci comiesięcznych dostaw energii. To doskonała oferta dla kogoś pracującego z domu, z dobrym dostępem do dwóch autostrad 401 oraz 403, które doprowadzą nas do Toronto, Brantford oraz Woodstock. Miejscowość Princeton, o populacji jedynie nieco ponad 500 osób, położona jest w części gminy Oxofrd, bardzo blisko do sklepów, restauracji, wszystkich niezbędnych miejsc zaopatrzenia oraz usług. Bardzo ciekawe jak długo ten niezwyczajny dom pozostanie na rynku, albowiem jest to unikat. Życząc Państwu udanych poszukiwań odpowiedniej nieruchomości, zachęcam do skorzystania z naszego pośrednictwa przy okazji zakupów wszelkiego typu nieruchomości. Oczywiście po więcej informacji, prosimy o kontakt bezpośredni. Na pewno doświadczony agent pomoże Wam w wyborze. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage. 