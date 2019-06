Będzie pomoc dla migrantów na granicy USA z Meksykiem W trybie pilnym Izba Reprezentantów USA przyjęła przygotowaną i zatwierdzoną wcześniej przez Senat ustawę o nadzwyczajnej pomocy dla agencji federalnych zajmujących się migrantami na granicy z Meksykiem. Na ten cel przeznaczono 4,6 mld dol. Izba Reprezentantów, w której większość ma Partia Demokratyczna, przyjęła ustawę stosunkiem głosów 305 do 102. Na początku tygodnia Izba uchwaliła swoją, znacznie bardziej radykalną wersję tej ustawy, przewidującą m.in. wprowadzenie standardów opieki zdrowotnej i wyżywienia dla migrantów przetrzymywanych w obozach przejściowych oraz systemu kontroli agencji federalnych zajmujących się migrantami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

