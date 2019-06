“Będziemy mieli taką Polskę, na jaką zasługujemy” Zasługujemy na lepszą Polskę, tylko że jej kształt w dużym stopniu zależy od nas: od nas samorządowców, od naszych mieszkanek i mieszkańców, więc pora na wypełnienie tej powinności i opowiedzenie się po stronie wartości – powiedziała we wtorek w Gdańsku prezydent tego miasta Aleksandra Dulkiewicz na spotkaniu “Samorządna Rzeczpospolita”. Prezydenci kilku miast poinformowali w jego trakcie o inicjatywie zmierzającej do dokonania zmian w funkcjonowania samorządów. Sesja “Samorządna Rzeczpospolita” zorganizowana została w ramach odbywającego się w dniach 1-11 czerwca w Gdańsku Święta Wolności i Solidarności dla uczczenia 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

