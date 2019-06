Bezcenny obraz Wyspiańskiego powrócił z Kanady do Polski Po długich staraniach “Portret panien Bobrówien” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, znany dotychczas z reprodukcji, został sprowadzony do Polski. Obraz znajdował się od 1947 roku w kolekcji prywatnej w Kanadzie. “Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy brać udział w powrocie dzieła do Polski. Sprowadzenie tego obrazu z Kanady było dla nas dużym wyzwaniem. Z uwagi na technikę (pastel jest jedną z najmniej trwałych technik malarskich) obraz musiał być transportowany w odpowiedniej pozycji i w odpowiednich warunkach. Istotna była również dodatkowa amortyzacja, by chronić dzieło przed szkodliwymi drganiami” – czytamy w komunikacie Domu Aukcyjnego Agra Art. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

