Białe porzeczki też zdrowe

Z cyklu: Zdrowo i stylowo

Białe, czerwone, czarne … Porzeczki! Które najzdrowsze i dla kogo?

Na temat czarnych i czerwonych już pisałam. Pora przyjrzeć się ich bledszej siostrze.

Niezależnie od koloru porzeczki wspierają odporność, troszczą się o układ pokarmowy, poprawiają stan skóry. Czarna rzeczywiście generalnie jest najlepsza, ale i na inne warto się skusić.

Białe porzeczki są odmianą czerwonych, jednak dzięki temu, że nie zawierają barwników są bezpieczniejsze dla osób borykających się z alergią.

Mają mniej przeciwutleniaczy niż czarne, ale więcej pektyn, dlatego to z jaśniejszych odmian łatwiej zrobić niedoświadczonej gospodyni dżem czy konfitury (pektyny nie tylko w żołądku powodują pęcznienie i zagęszczenie pokarmu – mają także właściwości żelujące przetwory). Z białych ponoć wychodzi także najlepsze wino, chociaż najzdrowsze jest to z winogron.



Czerwone porzeczki warto jeść dla witamin z grupy B oraz żelaza i wapnia. Białe również, bo od ciemniejszych koleżanek różnią się przede wszystkim zawartością barwników, nie witamin i składników mineralnych.

Wszystkie odmiany porzeczek, przede wszystkim dzięki rutynie (wzmacniającej kruche naczynia krwionośne) i witaminie C, wspierają układ odporności i poprawiają wygląd skóry. Bogactwo cynku w kompleksie z siarką łagodzi zmiany trądzikowe, wzmacnia też włosy i paznokcie. Składniki przyjazne układowi pokarmowemu są w każdej odmianie, chociaż w czarnych w najlepszej dawce.

Białe przeczki ponadto wzmacniają układu odpornościowy, regenerują komórki w organizmie, ochroniają przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego (zwłaszcza wit. A).

Mają pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, wzmacniają układ nerwowy (ochraniają przed szkodliwym działaniem stresu), mają właściwości moczopędne, wzmacniają potencję.

Witaminy w białych porzeczkach to: A, C, E, B1, B2, B9. Są bogate w minerały takie jak: fosfor, potas, sód, magnez, żelazo, potas, sód i kobalt.

Porzeczki, tak jak i większość owoców, szczególnie tych kwaśnych, ma bardzo wiele kulinarnych zastosowań. Po pierwsze, porzeczki jadać możemy jako samodzielną słodkawą i soczystą przekąskę. Stanowią one również wspaniały dodatek do deserów lub ich bazę. Wykorzystuje się je do przygotowywania m.in.: sosów do np. lodów (lub jada się, surowe, jako do nich dodatek), kompotów, soków, syropów, dżemów, galaretek owocowych, ciast i ciasteczek, kisieli i budyni.

Słodycz i kwaśny posmak porzeczek sprawiają, iż idealnie komponują się one z majerankiem, z ziołami czy przyprawami ostrymi, jak np. pieprz.



Suszone porzeczki dodawane są często do owocowych lub owocowo-ziołowych herbatek, a soki z tych owoców, dzięki ich właściwościom, sprzedaje się nawet w aptekach.

Sok z białej porzeczki jest niezwykle orzeźwiający, dzięki czemu skutecznie gasi pragnienie. Pomaga podczas nudności, w stanach gorączkowych i przy infekcjach dróg oddechowych.

Kompot z białej porzeczki to domowe lekarstwo na gorączkę, reumatyzm i w miażdżycę. Aby go przygotować należy odszypułkować owoce i wrzucić do garnka z gotującą się wodą. Po 15 minutach ostudzić i posłodzić miodem lub syropem z agawy.

Napar z białych porzeczek ma działanie napotne i przeciwgorączkowe. Aby go przyrządzić należy przygotować 5 posiekanych liści białej porzeczki, zalać litrem wrzącej wody i pozostawić na godzinę do wystygnięcia. Całość należy wypić w ciągu dnia w 3-4 dawkach. Napar z liści białej porzeczki można pić przez cały rok, ponieważ do jego przyrządzenia nadają się również suszone liście.

Opracowanie: Bożena Szara