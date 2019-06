Ważna zmiana Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Bardzo ważna zmiana dla osób przebywających w Kanadzie tymczasowo – jako turyści, pracownicy i studenci. Od ubiegłego tygodnia zmieniły się zasady składania podań o przedłużenie pobytu turystycznego, pozwolenia na pracę i wizy studenckiej. Do tej pory wyżej wymienione podania można było składać w dwojaki sposób: albo fizyczne podania (papierowe) można było wysyłać do Alberty (Edmonton) pocztą lub kurierem, albo można było to zrobić drogą elektroniczną przez portal imigracyjny. Od teraz podania te trzeba wysyłać tylko drogą elektroniczną. Istnieje tylko kilka wyjątków, gdy podania nieelektroniczne będą przyjmowane w Edmonton, np. jeżeli osoby nie mają dostępu do internetu (internetu nie ma w miejscu ich przebywania), w przypadku klęsk żywiołowych czy przerw w dostawie prądu, jeśli system elektroniczny jest zepsuty (od strony Immigration), lub np. w przypadku niepełnosprawności składających podanie. Oczywiście podania już wysłane uprzednio drogą pocztową lub kurierem będą normalnie rozpatrzone. Dodatkowo istnieje jeszcze cała lista podań zwolnionych z obowiązku wysyłania tylko drogą elektroniczną. Programy objęte tym zwolnieniem można znaleźć pod tym linkiem: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/visitors/place-application-visa-electronic-travel-authorization-study-permit-work-permit/exempt-electronic-applications.html Często otrzymuję telefony od osób, które mówią mi, że zrobiły wszystko według instrukcji w swoim podaniu o przedłużenie, np. wizy turystycznej czy innej, a pomimo wszystko otrzymały zwrot koperty (w przypadku składania tzw. papierowej aplikacji) lub informację przez e–mail (jeśli aplikacja była składana elektronicznie), że z powodu błahego błędu… nastąpiła odmowa, albo aplikacja w ogóle nie została dopuszczona do rozpatrywania (zostałą zwrócona do wysyłającego). W wielu przypadkach osoby takie z tego powodu straciły możliwość poprawienia niedociągnięcia i składania podania jeszcze raz, ponieważ ich status w Kanadzie się skończył. Takie osoby proszone są o opuszczenie Kanady. I co teraz robić? Tak, jest to problem. Jeżeli informację o błędzie w podaniu otrzymamy po upływie ważności ostatniej wizy – to w wielu przypadkach nie jest możliwe naprawienie błędu i rzeczywiście osoba zostaje bez statusu, nielegalnie. W takim przypadku najprostszym sposobem „naprawienia” jest… wyjazd z Kanady. Jeżeli czytacie Państwo moje cotygodniowe artykuły, które piszę już od 16 lat, to na pewno wiecie, że często powotarzam, iż prawo – każde, również imigracyjne – jest skomplikowane. Można teoretycznie wiele rzeczy zrobić samemu – ale czy zawsze bezbłędnie? Niestety nie, a skutki mogą być nieodwracalne (zależy jakiego rodzaju błąd zostanie popełniony i również w jakim momencie pobytu w Kanadzie). Może najlepiej zwrócić się o pomoc? Nawet jeśli nie o całkowite zajęcie się sprawą imigracyjną, to może chociaż o sprawdzenie tego, co przygotowaliśmy sami? Warto się nad tym zastanowić. Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

