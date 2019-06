Ceny szybują w górę. Co na to PiS? Możemy śmiało powiedzieć, że rosół jest dziś droższy, niż kiedyś wykwintne dania – mówią posłowie Platformy Obywatelskiej i apelują do rządu, żeby zamiast zajmować się głupotami wziął się do roboty. – Już w ubiegłym roku poszybowała w górę cena masła, którego kilogram za czasów rządu PiS jest droższy, niż kilogram ośmiorniczek za czasów PO – mówiła w Sejmie posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

