Czechy: wielka demonstracja przeciwko premierowi i minister sprawiedliwości Na placu Wacława w Pradze przeciwko premierowi Czech Andrejowi Babiszowi i minister sprawiedliwości Marie Beneszovej demonstrowało wczoraj według organizatorów z inicjatywy „Milion chwil dla demokracji” 120 tys. osób. Były to największe protesty od czasu aksamitnej rewolucji w Czechach. – Nie przekonam ich – skomentował całą sprawę Babisz. Na placu Wacława widać było flagi narodowe i unijne. Można było także zauważyć flagi biało-czerwone. Nie brakowało transparentów z hasłami, które domagały się dymisji premiera, np. „Mamy tego dosyć” i „Nie jesteśmy ślepi”. Na wielu były nazwy miast, skąd przyjechali demonstranci. Protest trwał ponad dwie godziny. Jego organizatorzy domagają się dymisji premiera i minister sprawiedliwości. Ich zdaniem tylko w ten sposób można zapewnić niezależność wymiaru sprawiedliwości w Czechach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.