POWRÓT PORAD JANA OGRODNIKA. Czereśnie i wiśnie, po angielsku “cherries”

Nasz wieloletni współpracownik – autor ukochanego przez Czytelników cyklu “Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika ‘Nie tylko o trawniku'” i wybitny specjalista w dziedzinie ogrodnictwa, zmarł 5 lat temu. Przemek Dąbrowski, bo tak się naprawdę nazywał, odszedł zbyt wcześnie – miał zaledwie 62 lata i pokonał go rak trzustki. Był wielkim znawcą i miłośnikiem przyrody.

W naszych archiwach pozostały dziesiątki jego fantastycznych artykułów z poradami ogrodniczymi, które są zawsze aktualne. Od długiego czasu nasi Czytelnicy proszą o ich publikację. Wznawiamy więc cotygodniowy cykl ogrodniczy naszego niezastąpionego Jana Ogrodnika, który poświęcamy Jego pamięci.

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

W angielskim zarówno czereśnie, jak i wiśnie określa się tym samym wyrazem cherries. Jedynie dodany do niego przymiotnik precyzuje, o które z owoców właściwie nam chodzi. Na czereśnie mówi się po angielsku sweet cherries, co w dosłownym tłumaczeniu oznaczać może słodkie wiśnie. Wiśnie natomiast określa się jako tart cherries, co mniej więcej oznacza cierpkie czereśnie, albo sour cherries, co można by przetłumaczyć jako kwaśne czereśnie.

Na Nowym Kontynencie na surowo jada się tylko właściwie czereśnie. Wiśnie natomiast znalazły tutaj zastosowanie w placku określanym po angielsku jako cherry pie. Narody słowiańskie wyspecjalizowały się z kolei w moczeniu tych owoców w spirytusie.

Zarówno wiśnie, jak i czereśnie najlepiej rosną na piaszczystej, czyli dobrze zdrenowanej ziemi, której kwasowość w skali pH zbliżona jest do wartości 6.5. Jeżeli gleba uboga jest w składniki mineralne, znacznie lepiej znoszą to wiśnie. Obie grupy drzew charakteryzują się szybkim przyrostem drewna. Dlatego wymagają corocznego przycinania. Najszybciej odrastają jednak czereśnie. Ponieważ nikt nie odkrył jeszcze podkładki korzeniowej, która zwalniałaby wzrost ich drzew, czereśnie nadają się raczej do większych ogrodów. Problem zajmowania dużej przestrzeni pogarsza jeszcze fakt, że nie są one samozapylające. Aby uzyskać zatem obfity plon, potrzebne są rosnące w niedużej odległości dwa drzewa – każde innej odmiany. Tę uciążliwość rozwiązać może jednak umowa z sąsiadem. On posadzi w swoim sadzie jedną czereśnię, a wy drugą. Rośliny do krzyżowego zapylenia nie muszą bowiem znajdować się tuż obok siebie. Jeżeli przestrzeń pomiędzy nimi nie przekracza stu metrów, to pszczoły uporają się z powierzonym nam zadaniem zapylenia kwiatów.

Wiśnie należą do znacznie łatwiejszych w uprawie. Nie wyrastają do tak dużych rozmiarów i na dodatek są samozapylające. W ogrodzie posadzić można zatem tylko jedno drzewko. To w zupełności wystarczy do uzyskania obfitego plonu. Jeżeli dysponujemy dużym ogrodem, to po dwa drzewa z każdej grupy powinny dostarczyć przeciętnej rodzinie wystarczającą ilość owoców.

Największym problemem w uprawie czereśni i wiśni jest ochrona dojrzewających owoców przed ptakami. W sklepach ogrodniczych można kupić duże nylonowe siatki, którymi okrywa się całe drzewa. Czereśnie zrywa się z drzew, gdy już są w pełni dojrzałe. Łatwo urywa się je wtedy razem z ogonkiem. Wiśnie najlepiej natomiast odcinać za pomocą nożyczek. Urywane ogonki mogą uszkodzić korę młodych gałązek.

Najczęściej występujące szkodniki na omawianych drzewach owocowych to mszyce oraz choroba grzybowa nazywana plamistością liści. Można je jednak łatwo zwalczać, opryskując roślinę natychmiast po zauważeniu pierwszych symptomów obecności szkodnika preparatem “Fruit TreeSpray”. Nie powinno się również zaniedbywać pierwszego oprysku przed otworzeniem się pąków preparatem o nazwie “Dormant Spray Kit” oferowanym w sieciach sklepów ogrodniczych przez tę samą firmę. Warto pamiętać również, że regularne przycinanie drzew polegające na ich prześwietleniu zmniejsza zastoje wilgoci wewnątrz korony drzewa. Niweluje to znacznie warunki sprzyjające występowaniu chorób grzybowych.

Oto najpopularniejsze odmiany omawianych grup owocowych w południowym Ontario:

Czereśnie: Bing – owoce ciemne, Napoleon – owoce żółte, Van – owoce czerwone, Hedelfingen – owoce bardzo ciemne.

Wiśnie: Monimorency – owoce czerwone, zbliżone do naszych “szklanek”, North Star – owoce jasnoczerwone, rośnie wolniej, odporna na mrozy.

