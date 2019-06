Cztery osoby ranne na uroczystości na cześć mistrzów NBA – drużyny Raptors Policja podaje, że cztery osoby zostały ranne, a trzy inne przebywają w areszcie po strzelaninie na placu Nathan Phillips Square przed ratuszem podczas uorczystości na cześć zdobywców tytułu mistrza NBP – torontońskiej drużyny koszykarskie Raptors. Strzały oddano w pobliżu skrzyżowania ulic Bay i Albert w południowo-wschodnim rogu placu tuż przed godz. 16:00. Obrażenia wszystkich ofiar są poważne, ale nie zagrażają ich życiu. Trzech podejrzanych aresztowano wkrótce po strzelaninie. Jeden podejrzany został aresztowany na południowej stronie Queen Street przy Albert Street. Kilku policjantów podobno unieruchomiło podejrzanego i odebrało mu pistolet. Dwaj inni podejrzani zostali również aresztowani, a także skonfiskowano drugą sztukę broni palnej. Szef policji, Mark Saunders, informuje, że aresztowania miały miejsce krótko po strzelaninie, dodając, że było na miejscu było ponad milion osób i świadkowie incydentu powinni się wkrótce zgłosić. Burmistrz John Tory wydał oświadczenie, w którym dziękuje Toronto Police za szybką reakcję na „tak bardzo niefortunny incydent po takim udanym dniu”. Matt Devlin, komentator meczów drużyny Raptors, który prowadził imprezę przed ratuszem, potwierdził, że miał miejsce nagły wypadek i wezwał fanów do zachowania spokoj. Uroczystości zostały na krótko zawieszone. Impreza została szybko wznowiona. Naoczni świadkowie mówią, że informacja o strzelaninie spowodwała panikęi, ludzie krzyczeli i chowali się w pobliskich krzakach. Mówią, że dzieci w wózkach były przewracane, gdy rodzice próbowali je osłaniać przed pędzącymi w panice ludźmi. Niektórzy z tłumu mówi, że nie słyszeli żadnych strzałów, ale rzucili się do ucieczki, gdy inni wpadli w panikę. Drużyna i kilku polityków – w tym premier Justin Trudeau – pozostali na scenie. Według doniesień kilka osób przewieziono do szpitala, w tym policjanta. Panika rozprzestrzeniła się na Eaton Centre, gdy strzały były słyszane przez wejściu w Albert Street, a przerażeni ludzie biegali po centrum handlowym i wybiegali na zewnątrz, na placu Yonge-Dundas. Wcześniej tego samego dnia wiele osób zostało rannych, w tym co najmniej jeden poważnie, po dwóch przypadkach ataku nożem w Eaton Centre. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

