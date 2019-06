Czy już masz lepsze życie?

Z cyklu: Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Życie jest sztuką. Ta sztuka potrzebna jest do tego, aby życie stawało się coraz lepsze. Sama sztuka dla sztuki nie ma w tym wypadku większego sensu. A jednak wiele osób żyje właśnie w taki sposób: czytają książki z wskazówkami pozwalającymi lepiej żyć, czasem nawet posłuchają czegoś, co mówią znani i nieznani trenerzy, a bywa też, że wchodzą mentalnie bardzo głęboko w ideę rozwoju osobistego – docierają już gdzieś do duchowych obszarów, przeżywają piękne chwile z lekturą, podczas gdy… w ich życiu nic nie zmienia się na lepsze. Te piękne chwile dotyczą przeżywania w lekturze tego, co jest możliwe w życiu człowieka, dowiadywania się jaką ma siłę i jakie wielkie możliwości, odkrywania kolejnych fragmentów naszej ludzkiej wolności i siły. Samo poznawanie tych możliwości i czytanie o tym sprawia przyjemność i nie chce się tego błogiego stanu wychodzić. Bywa, że ludzie uzależniają się od takiej lektury. Ukrywają się w nim niczym w pięknej bajce, żeby nie musieć zajmować się realiami życia.

Niełatwo wszak przejść z tego wspaniałego świata do rzeczywistości, w której… zużyte naczynia piętrzą się w zlewie, łóżko niepościelone, a na biurku leży projekt, który wymaga dokończenia.

Takie czytanie jest jedynie namiastką kontaktu z siłą, jaka istotnie jest naszym udziałem. Prawdziwą siłę daje praktykowanie tego, czego się dowiadujemy – stosowanie wiedzy w praktyce. Może się zdarzać i tak, że czasem takie czytanie bez praktykowania nas osłabia.

Dlatego jeśli naprawdę chce się mieć lepsze życie należy wcielać to wszystko, co do nas z lektury przemawia.

Jeśli chce się mieć lepsze życie, drugą istotną sprawą jest to, aby zacząć od spraw najłatwiejszych, najprostszych, takich, o których zadbanie natychmiast spowoduje widoczną poprawę naszego życia. To daje motywację do dalszego działania. Czasem poczucie poprawy życia załatwia zorganizowanie sobie w mieszkaniu własnego kącika, miejsca, które będzie się lubiło i w którym z przyjemnością będzie się spędzało czas z książką czy zeszytem, w którym wykonywać się będzie polecane ćwiczenia pisemne ale i po prostu siedziało w ciszy. Można od tego zacząć. Takie wrażenie poprawy życia daje również zredukowanie dziennej porcji przyjmowanych wiadomości albo zrobienie prawdziwego porządku w mieszkaniu, z wyrzuceniem wszystkiego, czego nie kochamy albo co nie jest potrzebne.

Sporo zależy od tego, jak wygląda nasze obecne życie, ile jest w nim do zrobienia. W jakim stopniu jesteśmy z niego zadowoleni, a ile chcielibyśmy ulepszyć. Troska o swoje życie to w konsekwencji rozwój osobisty, ale nie można wejść od razu na głęboki poziom. Każdy rozwój odbywa się stopniowo. Dlatego najpierw trzeba uporządkować swoje życie, stworzyć w nim ład, pozbyć się tego wszystkiego, co postrzegamy jako nieprzyjemne albo niepotrzebne. Czasem będą to aktywności czysto fizyczne, czasem zmiany społeczne lub psychologiczne w codziennym życiu. Nie można zajmować się prawdziwie rozwojem osobistym, kiedy na przykład oszukuje się kogoś, żyje w nieprawdzie czy stosuje nieuczciwe praktyki. Podobnie nie jest łatwo zajmować się rozwojem osobistym, kiedy nie dba się o ciało i o choćby najbliższe fizyczne otoczenie. Bardzo istotnym elementem poprawiającym natychmiast życie jest robienie czegoś, co postrzega się jako wartościowe dla świata. To powoduje, że nieco lepiej myślimy o sobie, że jesteśmy z siebie czasem nawet dumni – poprawia to nam obraz samych siebie, a zatem wzrasta samoocena. A jeśli wzrasta samoocena, to niemal automatycznie czujemy się lepiej. Ponadto jej wzrost wtórnie prowadzi do lepszego funkcjonowania w innych obszarach. Zatem sprawdź czy Twoje życie jest już nieco lepsze dzięki właściwemu stosunkowi do lektury.

Iwona Majewska-Opiełka